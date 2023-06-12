利嘉閣料中小型住宅全年價升12%　豪宅升逾8%

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，下半年樓市走勢樂觀，除本地購買力外，內地及海外人才陸續來港，增加買賣及租賃需求，加上通關後經濟持續復甦，而未來息口傾向見頂，樓市繼續價、量齊升，中小型住宅樓價下半年料有5%的上升空間，即全年累積升幅約12%，豪宅下半年料升約3%，全年計則料升約8.5%。至於租金方面，下半年中小型住宅租金料漲約6%，全年預計升約10%，而豪宅租金下半年也看升約5%，全年料升近8%。

發展商積極推盤，他又指，預期下半年一手私宅買賣登記量可再升約三成，上試8,200宗水平，全年合計料約1.45萬宗，較2022年的不足1萬宗料漲約45%。下半年二手私宅交投量亦可較上半年的1.75萬宗再升三成，至近2.28萬宗，全年累計登記量料破4萬宗，較去年約3.02萬宗再增約33%。綜合預計，全年整體私宅交投量料錄約5.48萬宗，較2022年的近4.02萬宗漲約36%。

事實上，今年上半年樓市交投表現回升。該行陳大偉指，截至6月8日為止的上半年，整體私宅買賣登記共有21,237宗，涉及金額約2,093.30億元，預計整個上半年最終達23,815宗及2,368.46億元，較去年下半年的17,750宗及1,584.04億元，分別上升約34%及約50%。

當中一手市場反彈力較明顯，該行指，截至6月8日止，上半年一手私宅買賣登記累計達5,452宗，預期整個上半年最終可達6,317宗，較去年下半年大增逾兩成，創近3個「半年度」新高。今年上半年一手成交總值料達約831.55億元，同為近3個「半年度」最多。

而截至今年4月份中小型住宅(以全港50個指標屋苑作代表)平均實用呎價為14,022元，較去年底的13,154元升近6.6%，預計整個上半年升幅有機會再輕微擴至近7%。