瑞銀擔心文化污染　對瑞信員工設嚴格「紅線」

外媒引述知情人士報道，瑞銀(UBS)在周一(12日)完成對瑞信(Credit Suisse)的收購後，對瑞信的銀行家實施嚴格限制，包括禁止來自高風險國家的新客戶和複雜的金融產品。

據知情人士透露，瑞銀高管已經制定包含約20條紅線的清單，從兩家銀行合併的第一天起，這些紅線禁止瑞信員工從事一系列活動。

禁止的活動包括接受來自利比亞、俄羅斯、蘇丹和委內瑞拉等國家的客戶，以及在未經瑞銀經理批准下推出新產品。

瑞銀主席Colm Kelleher上月談到瑞信的員工時表示，擔心文化污染，將對引入瑞銀的員工設定極高標準。

報道指，禁令由瑞銀合規部門制定，以降低兩行合併涉及的風險。

瑞銀周一較早時證實，已經完成收購瑞信。在一封公開信中，Kelleher和行政總裁Sergio Ermotti表示，絕不會在瑞銀強大的文化、保守的風險管理方法或優質服務上妥協。

瑞銀高管擔心，所收購的瑞信，在傳統上更願意接受風險客戶，並向他們提供高風險產品。作為一家獨立公司的瑞信，在最後幾年出現一連串醜聞及危機，一份內部報告稱這是其「對風險的懶散態度」的結果。