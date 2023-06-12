【收市開Show】超級央行周殺到　後市點睇？

市場觀望聯儲局本周議息，港股連升兩周後，周一(12日)表現反覆。港股高開51點後隨即掉頭回落，最多跌134點，午後又轉升，最終收升14點，報19,404點，全日波幅僅185點，成交802億元。本周是超級央行議息周，加上周二(13日)公布的美國5月CPI，市場觀望氣氛濃厚，港股難免繼續無方向？後市點睇？

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