【收市開Show】超級央行周殺到 後市點睇？
2023年06月12日 16:28
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市場觀望聯儲局本周議息，港股連升兩周後，周一(12日)表現反覆。港股高開51點後隨即掉頭回落，最多跌134點，午後又轉升，最終收升14點，報19,404點，全日波幅僅185點，成交802億元。本周是超級央行議息周，加上周二(13日)公布的美國5月CPI，市場觀望氣氛濃厚，港股難免繼續無方向？後市點睇？
電動車股普遍向好，蔚來(09866)上季收入升7.7%，並宣布全部車型起售價減3萬元人民幣，股價收升近半成，小鵬汽車(09868)更飆一成一，包辦表現最好科指成份股頭兩位。而龍頭比亞迪(01211)就升1%過外。5月汽車市場回暖，不過中汽協表示，隨著前期促銷潮熱度降低，消費逐步回歸理性，汽車市場仍處於緩慢恢復階段，行業經濟運行依然面臨較大壓力，電動車股前景仍未明朗？入場要小心咪接火棒？
繼大型國有內銀下調存款利率後，內地傳媒報道指，多間股份制內銀亦下調存款利率，包括招商銀行(03968)、中信銀行(00998)、浙商銀行(02016)等。其中浙商銀行擬「10供3」AH股集資共129億人幣，浙商銀行股價創新低，其他內銀亦有機會跟隨？想買內銀收息邊隻至穩陣？
科技股個別發展，其中快手(01024)彈逾2%，破位高見59.7元，創逾兩個月高位。快手強勢有望持續？下站睇咩位？現價追貨唔怕遲？
另外，攜程(09961)繼續受追捧，升2%過外，並獲多間大行唱好及提高其目標價和評級，滙豐研究睇得最高，指攜程首季業績勝預期，因為內地旅遊需求強勁，出境旅遊市場增長較快，料有關情況將持續到夏季，該行將攜程目標價由374元升至390元，評級「買入」，攜程短線上望咩位？有咩部署策略？
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