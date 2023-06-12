道指期貨升88點　比特幣跌1.2%

美匯指數報102.955；港匯見7.8371；離岸人民幣(CNH)報7.1521；美元兌日圓報139.45；歐元處1.0779；英鎊報1.2591。金價報1,962.86美元。油價跌2.6%，布油報72.94美元，紐油處68.29美元。比特幣跌1.26%至25,813美元。道指期貨升88點。

●港股缺乏方向，恒生指數高開51點已見全日高位19,440點，午後曾跌134點，低見19,255點後急彈，收市報19,404點，升14點或0.07%，全日波幅不足200點。

-港交所鮑海潔：TMT及醫療板塊佔港股市值逾1/3。

-易居優先票據到期未還構成違約，股價曾插27%。

-蔚來全系車型減3萬人民幣，不過有呢項條件...

-比亞迪在港多家陳列室遭淋紅油，股價仍升逾1%。

-新股專輯：科笛曾「潛水」13%。

-內地商業銀行跟隨六大行下調存款利息，最多減0.15厘。

-高盛：預計內地樓市未來幾年僅「L」型發展。

-內地去年結婚人數跌穿700萬對，連挫9年累跌近半。

香港經濟：

●財金官員：不少家族辦公室正考慮或將落戶香港。

●調查：香港經濟今年料增長4.6%，星洲恐放緩。

外地經濟：

●高盛降布油預測至86美元，半年內第三次下調。

企業消息：

●缺水發難！Lordstown擬就拒絕注資控告鴻海。