阿里巴巴618網購首波促銷成績按年錄雙位數增長

香港市場方面，平台這次特別找來香港藝人林盛斌及其太太擔任淘寶香港直播大使，參與十場直播活動，主要是面向香港的消費者，並為香港消費者提供限定優惠及產品。他又說，香港市場對於直播的適應度非常高，觀看人數不斷提升，大促銷期間市場反應特別大，由去年「雙11」開始至今直播成績非常好，並透露這次「618」首階段促銷活動平台香港區直播的總成交金額錄按年高雙位數增長。

他又謂，平台已經在物流、支付等服務進行升級，包括夥拍不同銀行推出信用卡優惠，完善傢俬商品物流服務等。另外，目前「跨境包郵」及「本地退」服務已經覆蓋過千萬的商品，可是目前「本地退」服務僅由官方菜鳥物流提供，他期望之後與第三方物流公司合作，進一步擴大服務範圍。

他提到，過去三個月旅遊相關產品的搜索及成交持續上升，疫情需求亦帶動服飾增長強勁；家具及3C數碼產品亦是熱門搜尋產品之一。