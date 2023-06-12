Trip.com：夏季全球旅遊預訂量已超越疫前水平　按年增1.7倍

旅遊服務平台Trip.com數據顯示，夏季(6月1日至8月31日)的全球旅遊預訂量已超越2019年的疫前水平，其中區域內旅遊的數字遙遙領先。

平台今年夏季的整體預訂量按年增長1.7倍。具體而言，受亞太區放寬旅遊限制帶動，今夏亞洲的預訂量按年激增3.56倍，歐洲市場亦按年上升72%。

短途地區旅遊為今夏熱門之選，短途航班的預訂量分別佔亞洲及歐洲總預訂量的44%及過半數67%。另一方面，歐洲長途暑期旅行的比例由 2019 年的 48%急降至今年的 13%，亞洲則由 2019 年的 22%略升至 27%。

具體而言，亞洲旅客現更傾向離家較近的旅遊聖地。亞洲預訂量最高的10大城市包括曼谷、首爾、東京、香港及台北。歐洲方面，旅客預訂的10大暑期旅遊目的地中有9個是歐洲城市，例如倫敦、巴塞隆拿、馬德里及巴黎；曼谷是榜上唯一一個歐洲以外的旅遊地。

攜程集團酒店事業部行政總裁陳瑞亮表示，今個夏季全球所有市場的短途旅遊均呈強勁反彈。隨着航班及酒店服務容量持續增加，全球業界已為迎接國際旅客的回歸作好準備，相信長途旅遊有望在不久的將來快速復甦。