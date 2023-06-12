匯璽開放式戶828萬易手　單位6年間僅升值3%

西南九龍匯璽再錄二手買賣，項目開放式單位減價至828萬元沽出，低市價約3%，單位約6年間樓價帳面亦僅升值約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃銳平表示，柴灣杏花邨24座低層1室，實用面積約633方呎，三房間隔，成交價885萬元，呎價約13,981元。

●中原袁廣達稱，鰂魚涌南豐新邨六月暫錄兩宗買賣，屋苑12座中層G室，實用面積約391方呎，4月開價650萬元，5月減至595萬，最終售580萬元，呎價約14,834元。

●中原施志鋼表示，鰂魚涌栢蕙苑康柏閣低層D室，實用面積約555方呎，兩房間隔，以810萬元易手，呎價約14,595元，新買家屬外區用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富嘉閣高層E室，實用面積約674方呎，套三房間隔，成交價1,098萬元，呎價約16,291元，較今年2月開價減約7.6%。

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九龍區

●香港置業馬漢偉透露，西南九龍匯璽2A座中層A室，實用面積約374方呎，開放式間隔，以約850萬元放盤約兩個月，終售828萬元，呎價約22,139元，低市價約3%。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭8座高層E室，實用面積約372方呎，以720萬元放盤約2個月，以680萬元易手，呎價約18,280元。

●中原程智聰指，長沙灣泓景臺5座中層B室，實用面積約611方呎，三房間隔，以1,080萬元沽出，呎價約17,676元，新買家為外區客。

●美聯邵偉信表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街80號中低層C室，實用面積約619方呎，三房間隔，獲用家以740萬元承接，呎價約11,955元。

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新界區

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣11座中層A室，實用面積約807方呎，早前以980萬元放售，議價12萬元，以968萬元承接，呎價約11,995元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣藍澄灣6座高層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，原先開價590萬元，最終累減22萬元，以568萬元成交，呎價約12,594元。

●美聯梁仲維表示，荃灣荃景花園10座低層C室兩房戶，實用面積約431方呎，3月初開價560萬元，減價至540萬元，原業主駕車接送代理往返元朗簽約至夜深，以530萬元沽出，呎價約12,297元。

●利嘉閣黃偉樂稱，荃灣全．城滙8座低層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔，叫價968萬元，近日降價至918萬元成交，呎價約17,063元，逾5年帳面升值約24%。

●利嘉閣鄭栢恒表示，元朗尚悅9座低層D室，實用面積約443方呎，享內園景，原先開價580萬元，累減12萬元，以約568萬元易手，呎價約12,822元。

●中原劉德興指，粉嶺花都廣場本月暫錄約兩宗買賣，屋苑4座中層G室，實用面積約536方呎，三房間隔，時開價約630萬元，議價後以615萬元易手，呎價約11,474元。

●中原趙愛蓮表示，大埔嘉豐花園最新錄2座中層單位，實用面積約1,088方呎，套三房間隔，開價約1,068萬元，議價後連車位售1,057.8萬元，呎價約9,722元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嵐岸5座中層G室，實用面積約831方呎，放盤9個月，叫價1,180萬元，終以1,120萬元沽，呎價13,478元，原業主持貨約5年帳面蝕18萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海6座高層C室，實用面積約491方呎，叫價895萬元，放盤3星期，調整至868萬元成交，減幅約3%，呎價約17,678元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢苑B座頂層戶，實用面積約584方呎，兩房間隔，望內園景，連天台，開價788萬元，終減價23萬至765萬元沽出，呎價約13,099元。

●美聯林健偉表示， 將軍澳新都城1期6座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價650萬元放售，放盤約一個月，減至600萬元易手，呎價約16,483元。

●中原關偉豪稱，將軍澳清水灣半島5座頂層連天台特色戶，實用面積約483方呎，兩房間隔，擁305方呎天台，初開價760萬元，減至745萬元易手，呎價約15,424元。

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