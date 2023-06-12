沙特拒西方施壓　與華擴大合作　世界兩大陣營更分裂？

全球最大產油國沙特阿拉伯鞏固與中國的關係，令東西方決裂痕迹漸深。在沙特首都利雅得舉行的「阿中合作論壇第十屆企業家大會」首日，中阿兩國便簽署100億美元(約780億港元)的投資協議。沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)更表示，沙特希望與中國合作，而不是對抗，所以會忽視西方國家對中國所提出的警告。

擬合建廠房研發晶片技術

為期兩天的會議聚集了逾3,500名中國及沙特企業界領袖及代表。首日簽署的投資協議涵蓋從新技術到農業的各個領域，包括可再生能源、房地產、礦產及旅遊等。其中較為矚目的是沙特投資部與中國電動汽車製造商華人運通簽署了一份諒解備忘錄，計劃斥資56億美元成立一家合資企業，以促進沙特電動汽車製造業發展。另外，AMR Al-Oula公司與總部位於香港的中環國際集團以5.33億美元的價格收購了沙特阿拉伯的一家鐵工廠。

此外，中沙兩國亦就晶片技術合作，沙特政府直屬的國家級獨立科技研發機構——沙特阿卜杜勒阿齊茲國王科技城(KACST)與中國電力技術裝備和北京中科格勵微科技簽署諒解備忘錄，將建立一座微晶片設計與製造中心。三方將對製造的微晶片進行校準，為其設計電子系統並確定目標應用和規格，加強沙特的晶片設計與本地化。

華石油需求增 冀分杯羹

阿卜杜勒阿齊茲在研討會上稱，將不會理會西方國家所謂的國家安全警告，因為作為商人哪裏有機會，就會去哪裏，而「中國的石油需求仍在增長，沙特迫切希望分得一杯羹」。

惟他亦補充，看好中國並不意味沙特不會與其他國家合作，並指出與該國有貿易關係的國家有歐洲、南韓、日本、美國和拉丁美洲。「我們是沙特，不會參與所謂零和遊戲中，我們相信全球有很多機會。」

在中美爭霸之下，中沙合作確實對中東至亞太地區的市場起穩定作用。科勒資本發表報告，表示絕大部分的亞太地區有限合夥人(LP)都對亞太區私募投資市場在2023與2024年的前景感到樂觀，其中70%認為這兩年會是良好的初始投資年份。相比之下，北美及歐洲地區LP對亞太私募市場的前景則較為悲觀。看來東西方的基金各自看好自己的市場。

不過，內地經濟並非全無隱憂，其中5月通脹似有收縮之勢，按年僅升0.2%，採購經理指數表現亦不理想。惟評級機構穆迪表示，內地重新開放理應不會全無阻礙，起碼在五一長假期旅遊、出行、娛樂數字都見增長。該行相信未來較為火熱的經濟回復可推高通脹，但由於全球需求減少，削弱了部分上升幅度，故預計內地全年通脹率或由去年2%回落至今年1.1%。

日資券商野村則指出，中國人民銀行行長易綱上周走訪多間企業後表示，人行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，保持貨幣信貸總量適度等。野村認為，有關言論表明中央政府已嚴正關注經濟二次探底的可能性，而人行可能會在短期內加大刺激措施作為回應。

由於人行在兩個多月前才下調了存款準備金率，所以野村認為本周四人行很可能會以下調基準貸款利率應對，尤其是考慮到上周存款利率已下調，以及美國聯儲局可能在本周暫停加息。