筲箕灣項目上載樓書主打一房戶 傳鴨脷洲新盤明公布價單
2023年06月12日 22:00
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港島區醞釀新一輪搶客戰，筲箕灣項目周一(12日)上載樓書，將於短期內開放示範單位。而市傳鴨脷洲樓盤最快周二(13日)將公布首張價單。
●筲箕灣傲華上載樓書 短期內開放示位
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周一(12日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網，項目為一幢樓高23層的住宅大樓，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由190至737方呎，以一房戶為主打。
該公司總經理方添輝表示，計劃短期內對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的項目展覽廳及示範單位 。該公司物業銷售主管張詩敏表示，該盤將主力推出一房及兩房戶型，項目展覽廳內的3個示 範單位，亦有涵蓋相關戶型的單位。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期將於周二公布次輪銷售安排
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，周一(12日)公布將於24小時內上載次輪銷售安排。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤將於本周後期展開次輪銷售，考慮推售更多三房戶型及悉數盡推價單涵蓋的特色戶。
他指，由首輪銷售的數據可見，買家當中以年輕人比例佔多，亦有部分較年長的買家屬投資者。按地區劃分，買家來自新界區為主，港島及九龍區則佔約兩成。
●紅磡必嘉坊．迎匯兩房812萬元成交
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周一(12日)錄得兩宗成交，共涉1,354.95萬元。其中，項目的25樓B室，為實用面積378方呎的兩房戶，以812.16萬元成交，呎價約21,486元。該盤月內累沽8伙。
●將軍澳晉海II兩房重新沽出 做價791萬元
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳晉海II，周一(12日)重新以價單形式沽出曾遭終止交易的兩房戶，單位為3A座30樓D室，實用面積474方呎，兩房間隔，最新成交價為791.61萬元，呎價約16,701元。資料顯示，該盤單位原本於2018年5月以882.57萬元沽出，期後於2020年7月終止交易，現時重新再沽出。
●旺角利奧坊‧壹隅連沽兩伙 共涉1,670.34萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新連錄兩宗成交，總成交金額涉及1,670.34萬元。當中，包括2座19樓A室，兩房間隔，實用面積405方呎，以1,033.34萬元成交，呎價約25,515元。
●鴨脷洲弦岸最快周二開價
市傳消息指，莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，最快周二(13日)公布首張價單。發展商早前透露，該盤定價會參考鴨脷洲及南區的同類單位成交價，首張價單將提供不少於50伙。