筲箕灣項目上載樓書主打一房戶　傳鴨脷洲新盤明公布價單

港島區醞釀新一輪搶客戰，筲箕灣項目周一(12日)上載樓書，將於短期內開放示範單位。而市傳鴨脷洲樓盤最快周二(13日)將公布首張價單。

●筲箕灣傲華上載樓書 短期內開放示位

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周一(12日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網，項目為一幢樓高23層的住宅大樓，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由190至737方呎，以一房戶為主打。

該公司總經理方添輝表示，計劃短期內對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的項目展覽廳及示範單位 。該公司物業銷售主管張詩敏表示，該盤將主力推出一房及兩房戶型，項目展覽廳內的3個示 範單位，亦有涵蓋相關戶型的單位。

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他指，由首輪銷售的數據可見，買家當中以年輕人比例佔多，亦有部分較年長的買家屬投資者。按地區劃分，買家來自新界區為主，港島及九龍區則佔約兩成。

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