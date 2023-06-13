日本蛋荒持續　「人造蛋」會唔會喺香港興起？

外媒報道，日本禽流感疫情蔓延，到最日為止，日本已撲殺1,700多萬隻雞，因而出現蛋荒，促雞蛋價格狂飆。東京市場雞蛋批發價現為每公斤350日圓(19.68港元)左右，過去1年上升6成，植物「人造蛋」開始受到關注。

報道指，截至2022年，全球植物性人造蛋市場規模約2,600億日圓(146億港元)，料至2030年將達1.2萬億日圓(674.69億港元)。Kagome(可果美)於2021年4月與植物性食品公司TWO(東京涉谷區)展開合作，用約1年時間共同開發人造蛋。

可果美以胡蘿蔔及四季豆等原料製成的糊狀「Ever Egg」，並於4月推出「Ever Egg」的常溫產品。隨雞蛋供不應求，「Ever Egg」詢問度暴增。

食品企業丘比亦由2022年3月開始銷售植物性「HOBOTAMA」，以脫脂杏仁粉製成的「HOBOTAMA液蛋風」於加熱後，會似雞蛋一樣凝固，可用於炒飯。

報道指，雞蛋供應仍需要1年左右時間恢復，禽流感亦有再次爆發風險，令人造蛋查詢度相當高。不過兩者價格差異不小，人造蛋恐怕很難取代雞蛋，例如「HOBOTAMA」價格是雞蛋的5倍。