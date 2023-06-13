林嘉麒：港股「六未絕」　反彈靠外圍

美國債務上限問題解決後，上周美股持續向好，納指再創一年高位，標普500指數亦出現技術性牛市，由低位升幅超過兩成，脫離了1948年以來最長的熊市，恐慌指數VIX跌至近3年新低，市場風險胃納上升，引發資金流入股票市場。

老實說，以幅度計，港股未見明顯受惠，惟眼見離岸人民幣兌每美元由上周7.1水平反覆貶值，昨日跌破7.15水平後，恒指卻未受人民幣下跌影響，反而收復19,000點大關，更反彈至19,500點附近，反映出港股未算太差。

美通脹數據好壞成關鍵

6月過了接近一半，「五窮月」後暫時未見「六絕」，而恒指本月計至昨日更升了1,170點，收復了今年3月低位後，再回到5月23日的橫行區域支持位。後市能否繼續反彈，就要看本周市場焦點。上周港股在多重憧憬下反彈，已實現的有內地下調存款利率，市場還期望中期借貸便利(MLF)、貸款市場報價利率(LPR)下調甚至是降準等。近期這個「小作文」行情引領了A股及港股，大市已在憧憬下反彈，而勢頭能否持續，還看有多少憧憬被落實。當然，作為理性的投資者期望不可以過高，不應假設所有傳聞政策也會落地，但求一半以上已經足夠。

外圍方面，本周有多國央行召開議息會議，市場預期聯儲局按兵不動，歐洲央行就加息0.25厘，日本央行料繼續維持超寬鬆貨幣政策。其中，美國今日公布的通脹數據會是關鍵，將對聯儲局今周的議息及會後聲明有前瞻性影響。

有機構預測，美國5月整體消費物價指數(CPI)按月增長0.2%，前值升0.4%，按年增長4.1%，前值升4.9%，而扣除能源和食品的核心CPI將從5.5%降到5.3%。此外，上游成本指標的生產物價指數(PPI)也將放緩，按年增速料降至2.9%。

市場短期流動性或受壓

由於上月能源和其他大宗商品價格回落，加上去年基數不低，市場預計通脹增速將進一步放緩，因此數據能夠符合預期的機會較高，甚至一旦出現按月下降或按年大幅回落的話，市場或會認為聯儲局面對經濟增長的不確定性而提早結束加息周期，甚至乎有減息的預期，這樣便可提振整體投資情緒。

歐洲方面，同樣將公布5月CPI終值，物價壓力回落有望令歐洲央行考慮未來暫停加息可能。以上這些是吸引資金未來繼續流入股市的原因。不過，另一方面，由於美國債務上限問題解決，本周美國將有大批量國債拍賣，財政部需要補充現金餘額，以追回前早因討論上調債務限額而錯過了的發債時限，市場將要承受短期內大量發債的資金壓力，屆時資本市場的流動性或受影響。未來環球市場會發生何種情況是一個未知數，在下半年，作為投資者需要持續關注。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)