納指漲1.5%　油價急挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.07%，報103.63；港匯見7.8338；離岸人民幣(CNH)報7.1547；美元兌日圓處139.43；歐元報1.0763，英鎊報1.2514。金價處1,960.39美元。布油報72.12美元，紐油報67.36美元。比特幣跌0.1%，報2.58萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報34,066點，升189點或0.56%；標指收報4,338點，升40點或0.93%；納指收報13,461點，升202點或1.53%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,289點，跌115點。

●6月恒生指數夜期收報19,358點，跌44點，低水46點，成交8,744張。

●紐約期油收報每桶67.12美元，跌3.05美元或4.35%；倫敦布蘭特期油收報每桶71.84美元，跌2.95美元或3.94%。

●紐約期金收報每安士1,969.7美元，跌7.5美元或0.38%。

●英國富時100指數收報7,570點，升8點或0.11%；德國DAX指數收報16,097點，升148點或0.93%；法國CAC指數收報7,250點，升37點或0.52%。

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