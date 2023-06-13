微軟收購暴視動雪又遇阻！FTC向法院申請禁令

外媒報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)周一(12日)向聯邦法院申請禁令，阻止微軟在7月18日交易截止日前完成收購動視暴雪。FTC稱，由於交易最快可能在周五(16日)完成，因此提出初步禁令是必要的。

FTC指出，這宗總值690億美元(約5,382億港元)的併購，將會是電玩遊戲產業史上最大的一筆交易。若批准交易，微軟將有權透過價格、遊戲品質、競爭對手的產品體驗或完全拒絕對手的內容來限制動視的遊戲產品，擔心微軟可能會阻止動視暴雪的熱門遊戲在其他遊戲平台上架；或者微軟可能會在其他遊戲機推出的遊戲收取更多費用。

FTC表示，如果法院不採取行動，合併後的公司可能會改變動視的營運和業務計劃，並可能允許微軟取得敏感的業務資訊。

負責執行反壟斷法的FTC已在去年12月初要求內部行政法官以反壟斷為由，阻止上述交易進行。然而，歐盟5月批准了收購；英國監管機構競爭和市場管理局(CMA)則在4月否決。微軟在宣布收購動視暴雪時預計，將於2023年6月底前完成交易，若交易告吹，微軟最終可能需賠上高達30億美元的分手費。