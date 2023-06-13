【高盛推介】阿里巴巴低開後隨即反彈　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於下周一(19日)增設人民幣櫃台，股價近日重上80港元大關後整固靠穩，周一(12日)微升約0.1%，周二(13日)低開後隨即反彈，現報84.55元，升約0.7%。此外，早前有報道指深圳市與阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇一行會談，希望雙方開展更廣泛更深層次務實合作。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周三及上周四共錄得約880萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，活躍條款、高敏感度。

阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.5倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.7倍，低面值。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率10.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.4倍，中期、輕微價外。

阿里熊61672，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率12.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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