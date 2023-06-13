內地國債孳息率9個月低　分析料人行進一步減息

外媒報道，中國10年期國債孳息率下跌4個基點至2.63%，創9個月新低。人民幣兌每美元走勢偏軟。

由於經濟增長停滯不前，人民銀行周二(13日)降低其7天流動性工具的利率，是自去年8月以來首次。分析師表示，人行也可能在周四(15日)降低中期借貸便利(MLF)的利率。

法國巴黎銀行駐香港大中華區外匯及利率策略主管Ju Wang指，此舉證實利率尚未觸底的想法，因為生產者價格通脹和出口都處於下降趨勢。他指，將觀察近期是否有其他政策刺激措施及貨幣寬鬆政策出台，市場預計MLF利率和貸款市場報價利率(LPR)也可能分別在周四(15日)和下周二(20日)調整。他提到，市場預期中國可能會宣布支持房地產行業的措施，並料人民幣可能會進一步轉弱。

大華繼顯執行董事梁偉源指，減息不足以提振市場，尤其是當投資者有其他投資選擇時，比如在日本股市勢頭強勁。他指出，在扭轉對中國經濟前景的悲觀情緒前，市場需要看到更多貨幣和財政政策支持。

法國興業銀行駐香港首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong表示，很明顯內地希望降低利率，即使以貨幣貶值為代價，MLF、LPR利息下降勢在必行，內地也可能很快下調存款準備金率。他指，由於人行降息周期尚未結束，內地利率將維持低位。

澳盛銀行集團亞洲研究主管Khoon Goh稱，隨着中國的貨幣政策走向與美國聯儲局相反，這將進一步對人民幣構成壓力，今天的減息為推動人民幣轉弱開了綠燈，人民幣兌美元可能會測試7.20水平。