蘋果對Vision Pro無信心？庫克一個舉動露玄機...

蘋果公司(Apple)早前首度發布 MR混合現實頭戴裝置「Vision Pro」，並對該產品寄望甚殷。然而，外媒留意到蘋果CEO庫克在發布會結束後的一個罕見舉動，或暗示官方其實對Vision Pro未抱太大信心。

報道指出，儘管蘋果經過悉心安排去讓Vision Pro首現人前，卻欠缺最關鍵的一步。以往首度發表iPhone及Apple Watch等產品時，在活動結束後，庫克都會留在現場佩戴及使用，讓媒體拍攝畫面。然而，是次蘋果推出被視為繼iPhone之後最重要的產品Vision Pro，庫克卻沒有即場「做Show」佩戴試用，甚至拿上手把玩都沒有，只是站在一旁與Vision Pro合照。

分析認為庫克之所以「冷待」Vision Pro，是因為蘋果想在Vision Pro上市前保護其形象。畢竟Vision Pro明顯較為笨重，官方不希望庫克配戴Vision Pro的畫面在互聯網上被「惡搞」。此舉也顯示了蘋果對於Vision Pro仍有所保留，因此沒有足夠信心讓庫克或其他高層在公開場合使用。