【高盛推介】美團低開反彈 連升第6日
2023年06月13日 12:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周三(7日)起開始連升，周二(13日)則早段低見126.2港元後反彈，最高見129.5元，突破兩周高位。現報128.5元，升約0.7%，目前為連續第6日上升。美團將於下周一(19日)起增設人民幣櫃台，並將股份簡稱美團-WR，每手為100股。
觀察港股通資金流向，美團於早前獲北水連日沽出，上周五及本周一則見北水轉向買入，共錄得約2.9億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價150元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的美團購(16519)。中年期選擇可留意美團購(16484)，時間值損耗較低。長期選擇可留意美團購(17399)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(65999)，遠牛選擇可留意美團牛(65292)，與現價有約30及20元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價150元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.0倍，中年期，時間值損耗較低。
美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.8倍，長年期。
美團牛65999，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.9倍，屬2個月以上最高槓桿產品之一。
美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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