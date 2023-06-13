NOVO LAND第2A期次輪推售223伙　平均呎價14145元

他續指，項目結束次輪銷售後，將於3個月後再推售CHARLOT第1座，屬於項目第2A期的樓王，預料售價會「更進一步」，屆時亦將掀起搶購熱潮。而集團部署緊接推售港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub第C期。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期即將發售的單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、164伙兩房戶及30伙三房戶，折實價由336.09萬至946.81萬元，折實呎價由12,779至16,580元。按定價計，整批單位市值逾16億元。

他續稱，次輪銷售安排與首輪大致相若，分A組及B組的時段揀樓，優先的A組買家可購1至4伙，當中包括至少1伙三房戶或2伙單位，惟最多只可購1伙一房。次輪截票時間為周四(15日)的晚上8時，目前已錄超額認購。