畢馬威：美國下半年加息一至兩次　港P料無太大變動

畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲表示，本周美國聯儲局議息會議可能決定暫停加息。即使美國銀行業的問題讓當地不太可能大手加息，惟通脹數據與聯儲局的預期還有一大段距離，相信美國下半年還要加息一至兩次。

方表示，過去美國加息的時候，香港的最優惠利率(P)上調幅度未有跟足，相信下半年P無太大變動。至於貸款利率重新定價需時，預期今年港銀淨息差(NIM)表現好過去年，香港作為外向型經濟，隨着外圍息率穩定下來，且中國經濟明顯好轉，對貸款增長俱帶來正面影響。

該會計行表示，去年全球經濟放緩，香港銀行業表現依然出色，並預計今年的進一步加息，連同去年加息對淨息差正面的滯後效應，將利好香港銀行業發展。

他又說，雖然在高息環境下，銀行業利潤將提高，但銀行必須密切監察和管理其貸款組合的信貸風險。

畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，香港作為國際金融中心的固有優勢依然存在。低稅率和簡單的稅制一直是香港作為國際金融中心賴以成功的基石，而且香港與內地獨特的聯繫，也正是香港這座城市的與眾不同之處。隨着全球貿易和營商環境演變，香港將繼續承擔連接中國內地與世界各地的重要橋樑。展望未來，香港應在既有的優勢領域上專注發展金融科技產品創新。