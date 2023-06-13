奧思：盼下半年業務返疫前水平 消費券刺激減退
2023年06月13日 14:01
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譚肇基
本港美容服務供應商及美容產品零售商奧思集團(01161)執行董事及行政總裁譚肇基表示，在疫情回穩配合線上推廣、新分店、新療程及新產品的推出，期望公司下半年業務表現保持上半年的趨勢，又指現時生意主要以本地消費為主，惟個別地區的分店如銅鑼灣、旺角等旅遊區，內地客佔比介乎15%至20%，期望隨着通關，下半年相關業務可恢復至疫情前水平。至於公司截至今年3月底止的業績公告則顯示，上半年收益按年增加26.7%，至大約4.92億港元。
他又提及，現時的套餐療程亦未有加價，反而透過優惠活動等增加消費。至於新一輪消費券會否帶動業務表現，他則坦言「市民熾熱程度減退，已經未如對上幾期般興奮」，對產品及療程刺激未及以往般大，但會集中資源提早推廣聖誕檔期產品活動。
租金方面，他指公司下半年需要續租約5至6家店舖，但租金已相對疫情前穩定，估計續租租金或較疫情時低位僅微升最多5%，且部分業主亦願意維持舊有租金，令部分門店得以再續租多2至3年。他同時表示，公司將在銅鑼灣開設GLYCEL旗艦店，主打身體護理、水療等時紓緩療程，全層佔地約8,000方呎，料11月開幕，投資額約2,000萬元。
談到內地市場發展，他指公司將在內地繼續物色合適地點開拓美容服務品牌，有機會落實在南部或大灣區，相信相關需求有一定支持。他又補充，公司過往在內地的大眾點評擺放其美容體驗推廣，亦不排除考慮直播帶貨，而未來在港業務亦會多作線上推廣，邀請網紅(KOL)及Beauty Blogger推廣新療程。