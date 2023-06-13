貿發局下調本港今年出口增長預測降到0至2%

香港貿發局下調全年香港出口預測，由5%降至0至2%。該局研究總監范婉兒預期，今年下半年香港出口反彈較強勁，且復甦勢頭有望延續至明年。然而，不少港商因憂慮外圍環境各種挑戰所帶來的影響而態度審慎。同時，地緣政治局勢持續緊張，令區內電子產品尤其是涉及半導體的貿易前景不明朗。

第二季調查發現，香港轉口貿易復原速度遜預期，只有約13.4% 的相關受訪出口商預期今年貨運量增加，按季大跌 23.1 個百分點。截至上月底，邊境管制站跨境貨運車和貨櫃車總流量僅回復至疫前六成左右。部份業界代表指出，受制於運力不足，跨境物流運輸成本仍較疫情前高兩至三成，窒礙了復甦步伐。

另外，愈來愈多出口商關注經濟下行風險，有66.1%受訪者認為，海外市場經濟放缓或衰退對未來三個月出口表現構成最大挑戰，較去年第四季增29.9個百分點。

受全球需求疲弱、跨境陸路貨運運力復原速度較預期缓慢、電子產品下行周期較預期長等因素影響，今年首四個月，香港整體出口按年下跌 16.5%，惟個別出口市場及產品增幅顯著。在兩地日趨緊密的經貿關係帶動下，香港對中東出口錄得 11.5%升幅。產品方面，內地及澳門在疫後對貴重珠寶的需求旺盛，刺激香港對其貴重珠寶出口分別急增32%和42%。