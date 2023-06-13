瑜一．天海落實周六發售66伙　下周推24伙招標

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(13日)上載最新銷售安排，落實於周六(17日) 以價單形式發售66伙及下周一(19日)招標出售24伙。

該集團銷售總監封海倫表示，將招標出售的單位囊括5伙全新特色戶，包括第1A座1樓D室連平台單位。同時，亦首度推出4伙向南維港雙座頂層以及天際四房連儲物室特色單位，會參考近期九龍區豪宅特色單位成交價。

該集團銷售總經理陳慕蘭指，將以價單形式發售的單位包括10伙一房戶、33伙兩房戶、23伙三房戶，實用面積由364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價由21,948至31,137元。

為配合項目銷售部署，該盤最新夥同美聯物業推出「『瑜』快生活．豪華按摩椅」置業優惠。該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，凡於即日起至6月30日，經該行購入項目一手單位的首5名買家，將可獲贈港幣約2萬港元的「父親節豪華按摩椅」置業優惠。優惠先到先得，送完即止。此外，該行亦於何文田區開設「瑜一IN ONE」旗艦店。