內地5月新增貸款1.36萬億人幣遜預期　M2按年增11.6%

人民銀行公布，內地5月新增人民幣貸款1.36萬億元人民幣(下同)，預期1.55萬億元。5月M2貨幣供應按年增11.6%，預期增12%。

內地5月份人民幣貸款增加1.36萬億元人民幣(下同)，按年少增5,418億元。分部門看，住戶貸款增加3,672億元，其中，短期貸款增加1,988億元，中長期貸款增加1,684億元；企(事)業單位貸款增加8,558億元，其中，短期貸款增加350億元，中長期貸款增加7,698億元，票據融資增加420億元；非銀行業金融機構貸款增加604億元。

5月底廣義貨幣(M2)餘額282.05萬億元，按年增長11.6%，增速較對上一個月底低0.8個百分點，較去年同期高0.5個百分點。狹義貨幣(M1)餘額67.53萬億元，按年增長4.7%，增速較對上一個月底低0.6個百分點，較上年同期高0.1個百分點。流通中貨幣(M0)餘額10.48萬億元，按年增長9.6%。當月淨回籠現金1,148億元。

此外，初步統計，5月社會融資規模增量為1.56萬億元，比對上一個月多3,312億元，比上年同期少1.31萬億元。