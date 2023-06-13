道期升20點　油價彈近1%

2023年06月13日 16:17
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    美匯指數報102.888；港匯見7.8334；離岸人民幣(CNH)報7.1632；美元兌日圓報139.60；歐元處1.0801；英鎊報1.2558。金價報1,962.16美元。油價升近1%，布油報72.51美元，紐油處67.53美元。比特幣升0.88%至26,113美元。道指期貨升20點。
    焦點數據：
    20:30 美國5月消費物價指數
    20:30 美國5月核心CPI
    ●港股先跌後升，重上19,500點關口。恒生指數低開48點後最多跌130點，低見19,273點後反覆回升，收市報19,521點，升117點或0.6%，連升5日。https://reurl.cc/5180VM
    -比亞迪李柯：目前不考慮在美國售賣電動車。
    -奧思：盼下半年業務返疫前水平，消費券刺激減退。
    -法興：內地需要更多政策支持經濟，恒指被低估。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指報3,233點，升4點或0.15%，成交額3,771億元人民幣。
    https://reurl.cc/K0XVD9
    -內地5月新增貸款1.36萬億人幣遜預期，M2按年增11.6%。
    -官媒預期內地將下調MLF利率及LPR。
    -內地國債孳息率9個月低，分析料人行進一步減息。
    -離岸人民幣曾跌穿7.17關，創逾半年新低。
    -Pimco：內地樓市需有更全面政策及融資渠道始能復甦。
    香港經濟：
    ●畢馬威：美國下半年加息一至兩次，港P料無太大變動。
    ●貿發局下調本港今年出口增長預測降到0至2%。
    外地經濟：
    ●高盛CEO：美國通脹棘手，聯儲局或加息。
    ●美國5月財赤急飆至2400億美元，多過預期。
    ●澳洲加息後，6月消費者信心轉差。
    ●英國5月失業金申請人減少1.36萬，失業率3.9%。
    ●德國5月CPI終值按年升6.1%，符預期。
    ●可可豆價7年新高，朱古力恐愈來愈貴。
    中美角力：
    ●耶倫講稿：美國可借助IMF及世銀力量抗衡中國。
    ●傳微軟等美企憂慮違法，限制香港使用AI工具。
    企業消息：
    ●微軟收購暴視動雪又遇阻！FTC向法院申請禁令。
    ●蘋果對Vision Pro無信心？庫克一個舉動露玄機...
    ●美網上教育平台Chegg轉投AI懷抱，全球裁員4%。
    ●「科技女股神」跳船？伍德旗下方舟投資減持Tesla套現7.6億。