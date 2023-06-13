道期升20點　油價彈近1%

美匯指數報102.888；港匯見7.8334；離岸人民幣(CNH)報7.1632；美元兌日圓報139.60；歐元處1.0801；英鎊報1.2558。金價報1,962.16美元。油價升近1%，布油報72.51美元，紐油處67.53美元。比特幣升0.88%至26,113美元。道指期貨升20點。

焦點數據：

20:30 美國5月消費物價指數

20:30 美國5月核心CPI

-比亞迪李柯：目前不考慮在美國售賣電動車。

-奧思：盼下半年業務返疫前水平，消費券刺激減退。

-法興：內地需要更多政策支持經濟，恒指被低估。

●滬深三大指數高收。滬綜指報3,233點，升4點或0.15%，成交額3,771億元人民幣。

-內地5月新增貸款1.36萬億人幣遜預期，M2按年增11.6%。

-官媒預期內地將下調MLF利率及LPR。

-內地國債孳息率9個月低，分析料人行進一步減息。

-離岸人民幣曾跌穿7.17關，創逾半年新低。

-Pimco：內地樓市需有更全面政策及融資渠道始能復甦。

香港經濟：

●畢馬威：美國下半年加息一至兩次，港P料無太大變動。

●貿發局下調本港今年出口增長預測降到0至2%。

外地經濟：

●高盛CEO：美國通脹棘手，聯儲局或加息。

●美國5月財赤急飆至2400億美元，多過預期。

●澳洲加息後，6月消費者信心轉差。

●英國5月失業金申請人減少1.36萬，失業率3.9%。

●德國5月CPI終值按年升6.1%，符預期。

●可可豆價7年新高，朱古力恐愈來愈貴。

中美角力：

●耶倫講稿：美國可借助IMF及世銀力量抗衡中國。

●傳微軟等美企憂慮違法，限制香港使用AI工具。

企業消息：

●微軟收購暴視動雪又遇阻！FTC向法院申請禁令。

●蘋果對Vision Pro無信心？庫克一個舉動露玄機...

●美網上教育平台Chegg轉投AI懷抱，全球裁員4%。

●「科技女股神」跳船？伍德旗下方舟投資減持Tesla套現7.6億。