【產經直播】重磅數據將出爐　環球股市點樣走？

人民銀行10個月後首次下調逆回購利率，加上傳中國考慮出台一籃子措施刺激經濟，帶動港股周二(13日)先跌後回升，恒指最終收市報19,521點，升117點，成交約997億元。市場一直憧憬內地當局推出扶持政策，好消息能否助港股更上一層樓？

美國將於本港時間周二(13日)晚上公布5月份通脹數據，市場料消費物價指數(CPI)按年升幅將放緩至4.1%，核心CPI增幅則放緩至5.2%，而市場料聯儲局是次會暫停加息，各種因素對美股有幾大推動力？而高盛策略師上調標指今年目標至4,500點，依家美股買定貨仍未遲？可否有助帶動港股走勢？

另一方面，高盛亦下調對期油目標價，為半年內第3次下調，國際油價受壓，當中紐約期油更挫逾4%，失守每桶70美元關，創半年低位；油價跌故不利油股發展，港股「三桶油」表現齊齊差絕藍籌，跌1至3%，油價短期走勢難免坎坷？油股要走為上着？

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