貿發局：港5月及6月出口難言樂觀　陸路口岸運力復甦欠佳

香港貿發局下調全年香港出口預測，由5%降至0至2%。該局研究總監范婉兒解釋，主要是上半年出口表現遜預期，今年首4個月跌16.5%，亦不認為5月及6月出口表現會理想。有關預期是基於估計上半年有雙位數跌幅，下半年有雙位數升幅作出。

她續指，加息周期較市場原預期長，削弱上半年環球消費，加上佔本港出口約7成份額的電子產品市場下行周期亦較長，不少商家推遲新產品步伐，而且香港與內地陸路口岸運力復甦不似預期，成出口最大樽頸限制，拖累整體出口。

不過，范氏提到，第二季整體出口指數按季升8.8點，至47.8點，為兩年高位，反映本地出口商信心顯著改善，強調需求沒有減少，只是延期。目前廠商庫存已經明顯減少，換言之有生產的需要，廠商對第三季訂單表現信心上升，並回復擴張水平，預期貨運運力再改善，下半年出口可重拾增長。另因應宏觀前景未明朗，商家訂單或往後延，預期第四季及明年首季會有較多急單。

她指出，市場普遍預期加息周期屆尾聲，多國央行息口政策亦減少對市場影響，認為環球經濟可以喘穩。此外，內地經濟逐步復常，產品消費需求較服務消費遲體現，內地作為亞洲及世界經濟引擎，相信可以成為本港出口一大動力。