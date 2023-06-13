渣打中國：人行下調OMO利率以免對人民幣匯價構成壓力

中國人民銀行周二(13日)將7天期公開市場操作(OMO)利率下調10個基點至1.9%，渣打中國宏觀策略主管劉潔認為，利率削減早於市場的預期，並且幅度更大，凸顯當局對緩解經濟動力和商業信心的緊迫感。利率削減表明，政策對市場信心和經濟復甦勢頭的快速下滑的反應比預期更快，預計近期還將採取其他增長措施。

該行認為，人行提前削減OMO利率而非中期借貸便利(MLF)利率屬歷史罕見，做法或反映人行「不願展示其與聯儲局完全背道而馳的態度」，以避免人民幣承受過多壓力。反映人行仍努力避免人民幣快速貶值，但對「更多貶值的容忍度」仍存在。

從市場角度來說，意外的利率削減導致利率大幅下降和美元兌人民幣匯率上升。該行認為，在中國通縮壓力緩解之前，該趨勢還有更多的發展空間，估計內地消費價格指數(CPI)通脹可能在未來3至4個月觸底，而生產者價格指數(PPI)通脹可能在1至2個月內保持負面，然後部分回升，原因為基數效應。

內地面臨產能過剩壓力，實際利率過高，以及需求不足的問題，反映未來需要維持寬鬆的貨幣政策。在這種背景下，料第三季度可能實施更多的利率削減（包括存款和MLF利率），導致利率進一步下降，同時人民幣持續承壓。