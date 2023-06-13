聯交所譴責吉林長龍藥業及批評多名管理層
2023年06月13日 18:32
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香港聯交所譴責吉林長龍藥業(08049)及前獨立非執行董事高永才，且向高氏發出董事不適合性聲明，即認為高氏不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員。同時批評主席及監察主任張弘；執行董事吳國文、徐向夫、張曉光、趙寶剛、張翼；獨立非執行董事高其品及田傑，並進一步指令該公司檢討有關促使其遵守《GEM上市規則》第十九章的規定的內部監控措施，以及除了高氏外，上述各董事須於90日內完成21小時培訓。
聯交所指出，吉林長龍藥業於2018至2020年間進行了91項理財產品的認購，構成須予披露的交易或主要交易，因此須符合《GEM上市規則》若干規定。在該91項認購當中，該公司並未就62項認購遵守適用的披露或股東批准規定。
該公司過往亦曾有此類違規情況，並於2018年收到上市科的警告信。作為補救，該公司於2018年7月17日刊發公告，表示其已採取若干措施預防進一步的違規，尤其是投資理財產品方面。然而，該公司仍一再出現同類違規情況，由此可見，上述措施根本未獲實施或成效不彰。
聯交所指，董事有責任確保該公司設有充足而有效的內部監控框架，但縱使知悉該公司的不足及其採取補救行動的承諾，他們還是沒有履行有關職責。張弘作為該公司監察主任，未有履行職責向董事會提供意見或協助以使董事會能執行確保該公司符合《GEM上市規則》的程序，而高永才先生未有配合聯交所的調查。
除了高永才外，其他董事及該公司承認其違規事項，並同意以和解方式處理紀律行動。