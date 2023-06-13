聯交所譴責吉林長龍藥業及批評多名管理層

聯交所指出，吉林長龍藥業於2018至2020年間進行了91項理財產品的認購，構成須予披露的交易或主要交易，因此須符合《GEM上市規則》若干規定。在該91項認購當中，該公司並未就62項認購遵守適用的披露或股東批准規定。

該公司過往亦曾有此類違規情況，並於2018年收到上市科的警告信。作為補救，該公司於2018年7月17日刊發公告，表示其已採取若干措施預防進一步的違規，尤其是投資理財產品方面。然而，該公司仍一再出現同類違規情況，由此可見，上述措施根本未獲實施或成效不彰。

聯交所指，董事有責任確保該公司設有充足而有效的內部監控框架，但縱使知悉該公司的不足及其採取補救行動的承諾，他們還是沒有履行有關職責。張弘作為該公司監察主任，未有履行職責向董事會提供意見或協助以使董事會能執行確保該公司符合《GEM上市規則》的程序，而高永才先生未有配合聯交所的調查。

除了高永才外，其他董事及該公司承認其違規事項，並同意以和解方式處理紀律行動。