中國平安去年綠色投融資達2823億人幣　公司碳排放年減23%

她又指，截至去年底，中國平安的負責任投融資規模達按年升47%，其中綠色投融資規模達2,823.63億元人民幣(下同)；負責任銀行規模按年增加1.24倍，其中綠色銀行規模約1,820.89億元。可持續保險保費按年升4.6%，當中綠色保險原保險保費收入達251.05億元。

她指出，中國平安自2018年以來，積極建立內地ESG報告流程，並於2021年宣布全方位升級綠色金融行動，以及承諾於2030年實現營運碳中和的目標。截至去年底，集團營運碳排放量按年減少23%，並發布了透過節能措施以及購買和生產綠色電力實現營運碳中和的路線圖。

陳氏提到，對企業客戶而言，中國平安透過其綜合金融模式支持企業達致可持續發展目標。舉例而言，平安銀行自2018年起投入52.3億元資金，支持白鶴灘水電站建設；平安財險是水電站主體工程的首席承保人，保險保額達61.2億元；平安證券是白鶴灘母公司中國三峽總公司200億元綠色可交換債券的主要發行方。另外，針對零售客戶，中國平安在綠色金融產品和服務亦持續進行創新，其中包括平安銀行為其1.1億銀聯信用卡和扣賬卡用戶提供的個人碳帳戶「低碳家園」。