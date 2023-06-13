調查：僱員健康和福祉對香港中小企僱主的重要性下降

昆士蘭保險香港最新的調查發現，隨着大多數企業在今年恢復正常工作安排，相較於2022年（51%），香港大部分中小企預期更多僱員僅在辦公室工作（63%）。中小企僱主預期，在家工作的僱員比例將從2022年的28%下降至今年的20%，而更少的僱主（18%）預期採用混合工作模式，略低於2022年的20%。

在新常態下，僱主和僱員繼續就回到辦公室工作的利弊方面各有想法，而僱主之間的意見仍然存在分歧。有40%和38%的僱主表示，在家工作和混合工作模式分別會使僱員的心理健康變得更差。相反，也有35%和38%的僱主表示，在家工作和混合工作模式分別有助於改善僱員的心理健康。

儘管有關僱員心理健康的討論不斷，香港中小企僱主對僱員健康和福祉的重視卻逐漸降低。事實上，將僱員健康、安全和福祉視為與其業務最相關的環境、社會和管治（ESG）議題的中小企僱主比例，從2020年的50%逐年下降到2022年的43%。

另一方面，僱主為僱員提供的健康福利支援日益減少，中小企實施的首三項健康措施包括提供靈活工作時間（31%）、關懷禮包（27%）和健康福利（26%）。然而，這些數字分別比2021年的37%、28%和37%顯著下降。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，調查顯示僱員福祉對香港中小企的重要性愈來愈低，情況令人感到遺憾。雖然僱主每天需要面對多種挑戰和風險，但不應忘記，僱員是公司最寶貴的資產和資源。採取行動並通過各種措施和福利來支援僱員身心健康，是順利進行其他業務活動的關鍵。