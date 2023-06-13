拍賣會連沽7個物業　成交金額共近1500萬

細價物業受市場追捧，環亞物業拍賣周二(13日)沽出7個物業，包括4個車位，一個商場舖位及兩個住宅單位，涉及成交金額共1,478.6萬港元。

該行董事總經理區蘊聰表示，拍賣會共吸引約50至60人到場，氣氛不俗，是次賣出物業較另類偏門，當中，荃灣萬景峯2樓3個銀主車位每個開價210萬元，分別獲3名買家同以每個240萬元投得，較市值低逾一成，該區車位月租約5,000多元。

另外，沙田曉翠山莊一個雙號車位，屬法院令物業，推拍價52萬元，最後以60.6萬元拍出，高開價約8.6萬元或約16.5%。

同時，北角城市金庫商場一個雙號迷你劏舖，連租約，建築面積約112方呎，開價34萬元，以35萬元拍出，呎價約3,125元。

是次亦拍賣售出兩項住宅，包括新蒲崗景泰苑低層15室，以受託人命推拍，單位實用面積約494方呎，未補價第二市場開拍價468萬元，呎價約9,474元，獲買家以開價承接。

另一項為元朗泰康圍133號連天台法院令村屋，單位及天台實用面積同約274方呎，以168萬元推拍，最終以195萬元賣出，呎價約7.117元，較開價搶高27萬元或約16.1%。