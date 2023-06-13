天星余力平：監管有助本地虛擬資產市場發展

全球各地監管機構正加強監管虛擬資產產業，香港證監會針對虛擬資產交易平台營運者指引亦已自6月起生效。虛擬銀行天星銀行首席合規官余力平認同監管有助本港虛擬資產市場發展，對於整個虛擬資產市場是件好事。監管對於反洗黑錢，保障投資者的權益，及保護信息安全都起到了正面積極的作用。天星銀行積極考慮多元化業務發展，配合本港政府的金融科技發展布局，促進本港普惠金融和金融科技發展。

他指出，加強虛擬資產產業是全球趨勢，相關監管方向包括反洗黑錢、保障投資者、保護客户數據信息安全，而銀行與虛擬資產服務提供商(VASP)都能擔任反洗黑錢盡職審查工作， VASP不單能看到相關虛擬資產交易，他們亦能利用區塊鏈的技術追蹤到整個交易鏈。分布式記帳大大提高透明性，若能善於利用該項技術，將有助做好了解你的客戶(KYC)的工作，有助提升反洗錢效率。

余力平表示，銀行端也有反洗黑錢審查工作的職責，如銀行與交易所等機構加強配合，雙方共同負起責任，能使虛擬資產在監管層面更可控。舉例指，銀行其中一個角色就是研究如何可以提供連接一個虛擬世界和現實的場景，在良好監管環境下，讓虛擬融入現實，便利大眾生活。

他續指，一個良好的監管框架有利第三代互聯網(Web3.0)和虛擬資產產業長遠發展，同時亦能促進香港提升國際金融地位和競爭力。