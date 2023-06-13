中國樓市現救星？　新加坡與外資入市撈底

外媒報道，中國房地產卜遭拋售，有外國投資者卻有意趁低吸納。包括新加坡及其他外國投資者正在購入被取消抵押品贖回權的房產。

MSCI數據顯示，去年最後3個月，內地包括辦公室和工廠在內的不良資產銷售額創19.3億美元紀錄，按年增長73%。

外媒引述一名管理70億美元、總部位於新加坡的私募管理高層報道，今年1月，該企與一家台灣製造商簽署一項協議，購入中國一家已破產的廠房。他們指，在受創最深的地方有更大機會找到合適資產，重新整頓後提升其價值。

包括Brookfield Asset Management和Pictet Wealth Management等西方投資者，亦對該類交易感興趣。

新加坡政府所支持的凱德置地投資公司於2月籌集11億新加坡元的基金，主要在中國商業地產領域尋找被低估或大減價的地產項目。凱德置地稱，過去2年市場的不確定性帶來許多機會，特別是在特殊情況領域，因為開發商繼續面臨信貸緊縮。

該公司最大的一筆中國不良交易於去年10月促成，大連開發商旗下的物業管理公司違約後拍賣出售一棟北京辦公室，當時凱德置地支付20.4億元人民幣，法庭記錄顯示，該價格較2年前折讓30%。