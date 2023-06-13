將軍澳峻瀅高層兩房680萬成交　呎價13655元

將軍澳二手市場錄減價成交。該區峻瀅兩房單位，累減約60萬元，終以680萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南透露，北角港濤軒高層C室，實用面積約985方呎，套四房間隔，享全海景，去年3月放盤，累減500萬元，終以3,380萬元沽出，呎價約34,315元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富慧閣低層B室，實用面積約696方呎，套三房間隔，今年初叫價1,350萬元，減價至1,180萬元售出，呎價約16,954元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居2座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，今年初以900萬元放售，減至878萬元成交，呎價約16,788元。

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新界區

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳峻瀅2座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，累減約60萬元，最終以680萬元成交，呎價約13,655元，屋苑現有約55個放盤，入場費678萬元起。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢北港村雙號村屋分層戶，三房間隔，連花園，終以540萬元成交，原業主於2018年3月以559萬元購入，帳面虧蝕19萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山中心4座高層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景，放盤2星期，當時叫價630萬元，議價後以618萬元成交，呎價約16,220元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山居屋錦泰苑M座低層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約410萬元，議價後售375萬元，呎價約7,253元。

●中原劉德興表示，粉嶺上水區6月暫錄約16宗二手買賣，粉嶺牽晴間10座高層D室，實用面積約384方呎，開價約548萬元，終以520萬元易手，呎價約13,542元。

●中原林頌宜指，元朗區6月錄約23宗二手買賣，YOHO MIDTOWN第8座極高層套三房戶，實用面積約693方呎，減價65萬元，獲覓盤已1年的上車客以1,135萬元購入，呎價約16,378元。

●中原陳德孝透露，天水圍居屋天富苑K座低層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價340萬元，減價14.2萬元，售價325.8萬元，呎價約6,439元。

●美聯顧耀彬表示，屯門倚嶺南庭高層C室，實用面積約573方呎，兩房設計，區內客帶訂睇樓，即睇即以588萬元購入，呎價約10,262元。

●祥益陳阿麗稱，屯門居屋兆禧苑E座高層12室，實用面積約363方呎，一房間隔，區內客獲父母協助支付首期，已補價自由市場以388萬元購入，呎價約10,689元。

●美聯邱漢榮指，葵涌夾屋浩景臺3座中層F室，實用面積約581方呎，套三房間隔，自由市場叫價630萬元，獲同區換樓客以610萬元承接，呎價約10,499元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青華苑B座中層3室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望市景，議價數萬元，已補價自由市場售333.8萬元，呎價約8,472元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣1座中層A室，實用面積約666方呎，三房間隔，成交價1,030萬元，呎價約15,465元，屋苑現時有約110個放盤，入場費780萬元起。

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