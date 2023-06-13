光大證券：維持今年恒指目標23000點　建議分注吸納

伍氏續指，目前內地經濟復甦勢頭持續，雖成果尚未穩固，但鑑於內地維持有利的信貸環境，下半年的復常趨勢有望延續。聯儲局停止進一步加息後，利率環境可能進入向下趨勢，港股將因而受惠。不過，預期包括歐美央行息率走向、歐美銀行危機發展、地緣政治及全球經濟衰退風險；內地的經濟復甦勢頭、貨幣政策及監管力度、內房銷售及經營數據，以至人民幣後續走勢等因素，將影響港股下半年表現。

他提到，目前港股的預測市盈率及預測市賬率處於向下偏離一個標準差以下，加上恒指股息率高於全球主要指數，顯示恒指估值的相對優勢仍在。從首季業績期數據可見上市企業盈利正處於復甦階段，預期港股2023年的每股盈利將有近一成半增長，而2024年則回落至一成以下。同時，最近40年美國經歷了6次加息周期，當中有五次在停止加息後半年，恒指均呈現上升走勢，反映恒指可能受惠環球息率向下而獲資金湧入。