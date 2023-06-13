陳政生：料聯儲局最快明年首季減息　捕捉黃金升值機會

市場關注美國聯儲局議息結果，光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生認為，聯儲局本年內減息的機會較微，最快可能於2024年第一季出現，在正式啟動減息後，美元或不跌反升，減息惟近期聯儲局不同官員均對貨幣政策發表不同言論，或影響利率走向及左右美匯指數走勢。由於美元減息前走勢偏淡，美匯指數成分貨幣應較為受惠，所以2023下半年可留意歐元及英鎊；商品則可考慮加入黃金，以捕捉中短線升值機會。

他指出，雖然市場預期聯儲局最快於七月開始掉頭減息，但美國整體通脹走勢仍舊反覆，聯儲局或需維持現時利率一段時間。此外，自90年代起四次停止加息至減息的平均相距時間約為九個月從過去4次減息後一年計算，美匯指數下跌的機率只得50%，可見美元走勢不能單靠減息來判斷。相反，美匯指數於去年9月，即第五次加息後創近年新高至115水平，其後隨即「Price-in」往後加息步伐減慢而回落，因此預期美匯指數於2023下半年至減息前走勢偏淡，技術上若跌穿年內低位100.8後或將下試94.6，上方阻力位置為106。

他提到，美聯儲加息周期快將完結，亦代表過去支持美元及美債息的重要因素將會消退，利好金價。另外，現時美國經濟確實出現持續收縮風險，聯儲局亦預視美國經濟將於今年出現溫和衰退，加上銀行業已經開始收緊信貸條件，令企業及個人在融資及借貸變得困難，對經濟所造成的潛在影響或比加息嚴重。經濟前景的不確定性亦促使資金流入黃金作避險，預期國際金價於1,810美元見支持，下半年將有望上試2,200美元高位。