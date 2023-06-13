港島近年首個新盤開價　九龍、新界各有項目部署周六開售

港島區逾1年半以來首個開價新盤、鴨脷洲單幢盤推出首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約26,862元，較毗鄰對上於兩年前開價的樓盤首批高約6%。與此同時，新界及九龍區均有項目部署於周六作次輪銷售，共推售289伙。

●鴨脷洲弦岸開價 首批50伙折實平均呎價26,862元

莊士地產代理營銷策劃經理陳家寶稱，該盤將於明日起對公眾開放示範單位及開始收票。首批入場戶為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實呎價約25,946元。資料顯示，毗鄰該盤對上開價的項目為逸南，於2021年5月推出首批50伙，當時折實平均呎價約25,228元。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六次輪發售223伙

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期即將發售的單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、164伙兩房戶及30伙三房戶，折實價由336.09萬至946.81萬元，折實呎價由12,779至16,580元。按定價計，整批單位市值逾16億元。

●何文田站瑜一．天海周六價單出售66伙

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(13日)上載最新銷售安排，落實於周六(17日) 以價單形式發售66伙及下周一(19日)招標出售24伙。該集團銷售總監封海倫表示，將招標出售的單位囊括5伙全新特色戶，包括第1A座1樓D室連平台單位。

該集團銷售總經理陳慕蘭指，將以價單形式發售的單位包括10伙一房戶、33伙兩房戶、23伙三房戶，實用面積由364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價由21,948至31,137元。該盤最新夥同美聯物業推出「『瑜』快生活．豪華按摩椅」置業優惠。

●啟德尚‧珒溋低座四房戶5800萬元招標沽

●大埔白石角University Hill第2B期單日沽兩伙 共涉1,209萬元

●旺角利奧坊‧凱岸連平台戶呎價約26,180元

●大埔白石角朗濤三房招標售2,848.8萬元