港島近年首個新盤開價 九龍、新界各有項目部署周六開售
2023年06月13日 21:04
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港島區逾1年半以來首個開價新盤、鴨脷洲單幢盤推出首張價單，涉及50伙，折實平均呎價約26,862元，較毗鄰對上於兩年前開價的樓盤首批高約6%。與此同時，新界及九龍區均有項目部署於周六作次輪銷售，共推售289伙。
●鴨脷洲弦岸開價 首批50伙折實平均呎價26,862元
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周二(13日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約26,862元。莊士中國地產部助理總經理陳慶光表示，首批提供13伙開放式戶及37伙一房戶，實用面積205至317方呎，折實售價介乎531.9萬至875.4萬元，折實呎價由25,945至27,790元。按定價計，該批單位市值約4.2億元。
莊士地產代理營銷策劃經理陳家寶稱，該盤將於明日起對公眾開放示範單位及開始收票。首批入場戶為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實呎價約25,946元。資料顯示，毗鄰該盤對上開價的項目為逸南，於2021年5月推出首批50伙，當時折實平均呎價約25,228元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六次輪發售223伙
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(13日)公布將於周六(17日)作次輪銷售。新地副董事總經理雷霆表示，次輪會推售223伙，折實平均呎價14,145港元，將出售的單位涵蓋特色戶，故屬原價加推。項目結束次輪銷售後，將於3個月後再推售CHARLOT第1座，屬於項目第2A期的樓王，預料售價會「更進一步」，屆時亦將掀起搶購熱潮。
新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期即將發售的單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、164伙兩房戶及30伙三房戶，折實價由336.09萬至946.81萬元，折實呎價由12,779至16,580元。按定價計，整批單位市值逾16億元。
●何文田站瑜一．天海周六價單出售66伙
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(13日)上載最新銷售安排，落實於周六(17日) 以價單形式發售66伙及下周一(19日)招標出售24伙。該集團銷售總監封海倫表示，將招標出售的單位囊括5伙全新特色戶，包括第1A座1樓D室連平台單位。
該集團銷售總經理陳慕蘭指，將以價單形式發售的單位包括10伙一房戶、33伙兩房戶、23伙三房戶，實用面積由364至960方呎，折實售價由798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價由21,948至31,137元。該盤最新夥同美聯物業推出「『瑜』快生活．豪華按摩椅」置業優惠。
●啟德尚‧珒溋低座四房戶5800萬元招標沽
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(13日)透過招標售出低座D座的3樓A室，單位實用面積1,853方呎，四房間隔，客飯廳連接72方呎露台，以5,800萬元成交，呎價約31,301元。資料顯示，該項目今年迄今已售出約33伙，套現逾14.2億元。
●大埔白石角University Hill第2B期單日沽兩伙 共涉1,209萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(13日)再錄2宗成交，共涉及1,209.41萬元，使月內交投量增至16宗。最新沽出單位包括優景閣第6座11樓B5室，實用面積457方呎，兩房間隔，成交價862.36萬元，呎價約18,870元。
●旺角利奧坊‧凱岸連平台戶呎價約26,180元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周二(13日)招標沽出1座3樓F室，實用面積233方呎，連66方呎平台，一房間隔，成交價610萬元，呎價約26,180元。
●大埔白石角朗濤三房招標售2,848.8萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周二(13日)透過招標以2,848.8萬元沽出三房單位，為第5座2樓A室，按實用面積1,325方呎計，呎價約21,500元。