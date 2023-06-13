美國通脹創兩年新低　刺激美股高開

美國聯儲局開始議息之際，勞工部公布，5月份當地消費者物價指數（CPI）按年升4%，漲幅低於預期的4.1%及4月份的4.9%，為2021年3月後新低，即使撇除食品及能源的核心CPI按年仍漲5.3%，比市場預期略高，芝商所FedWatch工具顯示，市場透過利率期貨押注本周凍息的機會率升至97.6%，下月加息半厘降至3%、加0.25厘為63.1%。

美股3大指數早段早開，道指升216點，報34,282點；標指升26點，報4,365點；以科技股為主的納指升93點，報13,547點。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro的開發者套件申請將於7月開放，報道指，Apple仍會對應用程式(App)和遊戲進行兼容性評估，向開發者提供顯示和運行情況的報告，並在全球6個地方設立開發者實驗室，讓開發者能夠親身體驗其開發App在Vision Pro上的效果。Apple股價早段升。

另外，全球大型管理顧問公司埃森哲(Accenture)表示，計劃在3年內投資30億美元，專攻數據和人工智能(AI)業務。該企指，其數據和AI業務將通過招聘、收購和培訓相結合的方式，將其AI人才增加一倍至8萬人。該企稱，計劃推出一個名為AI Navigator for Enterprise的新平台，將幫助客戶尋找需用於他們業務的AI。