【東方日報產評】通脹緩美息近頂　美元轉勢關鍵時

美國剛公布的通脹數據持續降溫，相信聯儲局不缺理由在本周議息會議作出暫停加息的決定，以回應市場對於銀行業倒閉事件後經濟衰退風險大增的擔憂。之不過，以目前美國經濟狀況來看，一旦利息周期確認近頂甚至見頂，美元匯價將會受壓，得提防會牽一髮動全身，緊接是全球金、股、匯及商品市場進入新一輪動盪期，屆時聯儲局的政策取向，將再次向世界說明，其任務是以貨幣政策抗通脹，抑或保美元霸權！

雖然美國的通脹率已較高位回落，但未來一段時間維持在偏離政策目標區域的高水平可能性仍較大，皆因目前美國的通脹已演變成長期問題，尤其是在美國推動與中國脫鈎，令全球供應鏈大變，數十載全球化下的產業鏈供需問題要推倒重來，並非美國單方可說了算。

再講，從去年產油國不理美國呼籲而作出減產行動，到近次產油國會議，再有成員國宣布將自動減產，以彰顯穩定油價的決心，抵銷了需求下跌對能源價格的部分影響。更重要的是，佔美國通脹數據重要部分的樓價，縱有調整，但仍企在高水平，除非當地樓市「硬着陸」，否則通脹要再大跌實非易事，更要防一旦銀根再度放鬆，通脹猛虎迅即回頭反撲。

美國通脹要回落至聯儲局政策目標的2%，至今依然是遙遙無期，惟隨着這些年最賺錢的科技與金融企業紛紛大規模裁員，加上上季銀行業爆倒閉潮，打擊市場信心之餘亦令業者更謹慎放貸，變相起了加速收緊信貸的效果，美國經濟衰退的風險不斷上升。聯儲局是要背上不理經濟衰退繼續加息，致選民入罪執政民主黨的黑鑊，還是本着抗通脹的目標，繼續執行緊縮貨幣政策，這問題就連美國內部都不見得有共識，聯儲局自然也是騎虎難下。

這兩年若非美元強勢支持，吸引全球資金流往美國，當地資產泡沫早就爆破。促使美元強勢，除了地緣政治風險刺激避險需求之外，高息就是一個客觀的大誘因。回看去年初美國當局仍振振有詞指通脹是暫時性，但俄烏戰爭打響，聯儲局就出手激進加息，成就美元一匯獨強，可見聯儲局以貨幣政策維護美元霸權的任務，比抗通脹、保就業來得更重要。

今次若聯儲局暫停加息，將令美元進入調整期，這些日子累積的外匯利差交易盤平倉潮下，金融市場必有動盪。不過，得弄清美息近頂，也不等如會立即回落，實際上美國經濟亦承受不了美元轉弱的後果，皆因會影響美債需求，變相威脅已累積天量債務的美國繼續發債的能力。更何況，如今世界另一避險貨幣日圓亦醞釀變化，就是日本央行有機會調整超寬鬆貨幣政策，一旦日圓回升，則世界資金又多了一個出處，對美元需求便起了分流效應。

說到底，如今世界經濟重大隱患，就是美國之禍。其他經濟體沒有退路，只有以無畏的態度來堅持走自主發展道路。世界若能共同尋求出美元以外的可行的金融路線，自然會一呼百應，所追求的就是讓本國經濟減免受「美禍」所害，也好為重建全球秩序尋求新的互利共贏長期方案。