陳錦興：中煙香港發盈喜　吸引市場關注

中煙香港的主要業務為進出口煙業，及獨家經營面向免稅店及捲煙批發商的中國品牌捲煙出口業務。除2020年度，因新冠疫情而盈利大幅倒66%之外，最近兩年，中煙的核心盈利恢復增長，去年更創出上市新高。

中煙剛發盈喜，預期2023年度中期錄得收入增幅不低於95%，純利不低於100%的增長，而去年中期盈利約為2.2億港元(下同)。盈利大增主要是煙葉類產品進口數量較去年同期有較大幅度增長，使煙葉類產品進口業務的收入及毛利錄得較大幅度增長；及期內跨境遊客數量逐步恢復，令捲煙出口業務出現恢復性增長所致。

很明顯，中煙香港是內地疫後復常的主要受益者之一，這趨勢仍在持續。而即使內地整體經濟復甦動力不及預期，對中煙的核心業務的影響也屬有限。今年以來，股價仍錄得輕微跌幅，未反映煙草業務的獨特性及增長動力，現價預測市盈率約10倍，估值並不昂貴，建議11.0元買入，上望阻力位13.0元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)