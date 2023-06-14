陳樂怡：港股上升與否　取決於兩大原因...

市場觀望美國通脹及聯儲局議息會議，港股大市成交淡靜，走勢反覆。預計美國6月將會暫停加息，但聯儲局不會宣布加息周期完結，而高利率仍會維持一段時間，故美匯、美債息下行空間或有限。人行將7天逆回購利率下調至1.9%，減息料提前實現，另據報有傳內地正考慮一籃子刺激措施包括減息、支持內房及內需，檢視完上半年經濟形勢，7月政治局會議或會有更多線索，短期政策憧憬可為大市帶來支持。惟進一步上行空間則有待美國利率前景明朗化，以及內地經濟預期改善，港股升勢才能延續，短期阻力參考50天線(19,741點)。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)