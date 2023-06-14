陳樂怡：港股上升與否 取決於兩大原因...
2023年06月14日 07:25
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市場觀望美國通脹及聯儲局議息會議，港股大市成交淡靜，走勢反覆。預計美國6月將會暫停加息，但聯儲局不會宣布加息周期完結，而高利率仍會維持一段時間，故美匯、美債息下行空間或有限。人行將7天逆回購利率下調至1.9%，減息料提前實現，另據報有傳內地正考慮一籃子刺激措施包括減息、支持內房及內需，檢視完上半年經濟形勢，7月政治局會議或會有更多線索，短期政策憧憬可為大市帶來支持。惟進一步上行空間則有待美國利率前景明朗化，以及內地經濟預期改善，港股升勢才能延續，短期阻力參考50天線(19,741點)。
板塊方面，生成式AI爆發成長，應用場景愈來愈多，AI主題熱度不退。港股相關產業鏈當中，先進封裝龍頭ASMPT(00522)首季新增訂單總額為35.5億元，按季增13.8%，市場憧憬半導體下行周期已見底。AI算力將推動熱壓焊接(TCB)設備需求，公司進一步拓展TCB客戶，已向全球龍頭晶圓代工客戶交付首批TCB設備。雖然消費電子的短期需求前景維持疲弱，但中線而言AI有望成為新的增長點，值得留意。
個股推介方面，明源雲(00909)為內地最大房產軟件供應商，社會復常加上政策面回暖，今年房地產銷售料逐步改善。儘管復甦過程波折不平，但相信最壞時期已過。公司持續拓展國企客群，2022年底國企客戶數量達到922家，同比增長6.8%，國企收入佔比提升至40.3%。即使在行業下行周期，國企銷售仍具韌性，有助穩定公司業績。現價對應預測市銷率3.7倍，靠近上市以來的低位，可小注跟進，等待發展商科技開支復甦的信號。向上阻力位5.18元，向下跌穿支持位3.87元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)