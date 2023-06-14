道指升145點　油價彈3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.33%，報103.31；港匯見7.8323；離岸人民幣(CNH)報7.1732；美元兌日圓處140.18；歐元報1.0789，英鎊報1.2605。金價處1,943.39美元。布油報74.19美元，紐油報69.21美元。比特幣跌0.1%，報2.58萬美元。道指期貨跌80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報34,212點，升145點或0.43%；標指收報4,369點，升30點或0.69%；納指收報13,573點，升111點或0.83%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,520點，跌1點。

●6月恒生指數夜期收報19,535點，升20點，高水14點，成交14,039張。

●紐約期油收報每桶69.42美元，升2.3美元或3.43%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.29美元，升2.45美元或3.41%。

●紐約期金收報每安士1,958.6美元，跌11.1美元或0.56%。

●英國富時100指數收報7,594點，升24點或0.32%；德國DAX指數收報16,230點，升132點或0.83%；法國CAC指數收報7,290點，升40點或0.56%。

●5月美國消費物價指數(CPI)按年漲4%，低過市場預期的4.1%，連續11個月下跌；按月則上升0.1%。

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