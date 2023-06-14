耶倫：美中脫鈎「超錯」　美元地位難複製

外媒報道，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)周二(13日)在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，儘管美、中兩國之間確實有很多需要解決的問題，惟與中國保持關係，是符合美國的最佳利益，美、中脫鈎將會是一個大錯誤。

耶倫指出，美國與涉嫌嚴重侵犯人權行為的中國行業和中國實體脫鈎是適當的，也是必要的。不過她強調，停止與中國的貿易將是「災難性的」，重申美國人從購買中國生產的便宜商品中受惠，中國同樣受益於美國經濟繁榮所帶動的出口增長。

另外，耶倫表示，美國政府的金融制裁措施的確會促使一些國家尋求替代貨幣，美元佔全球儲備貨幣比重可能會逐漸下滑，但美元在世界金融系統所扮演的主導角色是其他國家無法複製的，目前還不存在可以完全取代美元的替代品。

她表示，美國擁有流動性很強的開放金融市場、強大的法治體系以及沒有任何國家能夠複製的資本管制。所有國家都很難想出一種能夠繞過美元的方法。被問及美元的國際地位是否正在下降，耶倫指出，儲備資產的多元化程度正在提高，在全球經濟不斷增長的背景下是可以預見的。不過美元無疑仍是佔主導地位的儲備資產。