【高盛推介】騰訊連升4日 突破350元
2023年06月14日 11:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(13日)重上340港元水平，升約1.9%，周三(14日)早段繼續上升。早上高開約0.5%後突破350元水平，最高見353.4元，突破1個月高位。現報350.6元，升約1.7%。騰訊周二於聯交所再回購117萬股，涉資約4.02億元。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於周二獲資金轉向流入，有約440萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於周二獲資金轉向流入，錄得約5,000萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價370元以下、2個月期以上產品最高槓桿的騰訊購(16966)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(16666)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66503)，遠牛選擇可留意騰訊牛(66002)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿9.7倍，行使價370元或以下、2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低面值。
騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.5倍，中年期，時間值損耗較低。
騰訊牛66503，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率13倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品最高槓桿的騰訊沽(14710)。中年期選擇可留意騰訊沽(15526)，時間值損耗較低。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(60842)，遠熊選擇可留意騰訊熊(59847)，與現價有約20及40元收回距離。
騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿12.9倍， 2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.2倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率15.1倍，近熊。
騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率9倍，遠熊。
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