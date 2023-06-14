m18講場：安永大中華區帶頭將NFT藝術慈善化

安永大中華區早前收集了300幅兒童及青少年繪畫，製成300幅獨一無二的NFT慈善數碼藝術作品，送贈予參加其55周年慶祝晚宴上的嘉賓，打破以往送贈名酒或禮品作為紀念品的

慣例，帶頭將NFT藝術慈善化。

安永早前在其55周年慶祝晚宴上宣布，透過安永中國慈善基金向香港小童群益會「群益寶庫」捐出55萬港元，支援香港弱勢兒童及青少年獲得均衡發展及發揮潛質的機會。並在早前與香港小童群益會合辦了的「童看．未來香港」活動中，收集了300幅兒童及青少年繪畫作品，將其製成NFT慈善數碼藝術作品，用作晚宴上的紀念品贈予會上嘉賓。基於區塊鏈技術特點，安永是次利用NFT作慈善，既增加了禮品的獨特性及紀念性，同時亦提高了慈善活動的透明度。

根據專門協助各國慈善組織接收虛擬貨幣捐款的機構The Giving Block統計，過往大部份捐款來自USDC、比特幣或以太幣，亦有包括來自NFT的捐助；至於該平台捐款在去年已超過1.25億美元，同時預測2027年可能超過10億美元，2032年更有望突破100億美元大關。

值得一提的是，安永中國慈善基金向「群益寶庫」捐出的55萬元，將會從物質和非物質上全方位支援兒童及青少年培育，當中包括學習工具、生活必需品，以及學習課程和課外活動等方面的資助。安永更特別支持以創新科技融入教育發展，鼓勵兒童及青少年發揮創意。