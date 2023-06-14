理想汽車上周銷量再創新高　李想：全面學習華為

理想汽車創辦人李想在微博拆解理想ONE的困局，指去年第三季，華為問界M7的發布和操盤，直接把理想ONE打殘，指公司從來沒遇過這麼強的對手，令他們很長一段時間毫無還手之力。華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產，一季就虧損十幾億元，團隊都被打殘，面對人家很基礎的出招就崩潰，更造成大量一線的產品專家離職，不過很多同事今年重返。

李想指，沒有在任何層面抱怨過華為，並承認自己是一群笨蛋，是如假包換的游擊隊小菜鳥，理想ONE的銷量好只是運氣，不是實力。他指，在去年9月底達成一個重要共識，全面學習華為，學習最先進的企業。

理想汽車在微博指，同時繼續保持中國市場豪華品牌銷量前五，是榜單中排名最高的中國品牌。截至6月11日，本月理想汽車僅通過3款SUV產品，超過BBA(即平治、寶馬及奧迪)任一品牌在中國市場全部SUV產品的銷量總和。

公司又指，始終聚焦高端家庭用戶，憑藉L系列車型強大的產品力在細分市場取得出色表現。隨着純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。