【高盛推介】港交所反彈 近日獲資金持續吸納
2023年06月14日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(13日)微跌不足0.1%，守在310港元水平收市，周三(14日)早段反彈。早上高開約0.6%後升幅擴大，最高見315.8元，突破近1個月高位。現報312.4元，升約0.7%。有券商指港交所公布的數據顯示，現貨市場交易量出現觸底反彈，該行並看好港交所後市表現，維持「買入」評級，目標價400元。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周五至本周二皆錄得資金流入，合共約840萬元。淡倉於本周一錄得約10萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(26844)。價外選擇可留意高槓桿港交購(16357)。中年期選擇可留意港交購(17063)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(66498)，遠牛選擇可留意港交牛(63700)，與現價有約20及30元收回距離。
港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、高敏感度。
港交購16357，行使價368.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿13.2倍，價外、高槓桿。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.9倍，中年期、時間值損耗較低。
港交牛66498，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，相近收回近牛中槓桿最高。
港交牛63700，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，遠牛。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿7.5倍，中期、輕微價外。
港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，市場上首三高槓桿近熊之一。
港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，遠熊。
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