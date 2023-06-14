普徠仕：聯儲6月或暫緩加息　年內不會放寬政策

美國聯儲局即將公布議息結果，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，聯儲局在6月會議或會暫緩加息，但認為當局今年內將不會放寬政策。

對於聯邦公開市場委員會(FOMC)將在6月會議上發布最新經濟預測，她預計，點陣圖或會反映當局在2023年仍會再加息一次，並為進一步收緊政策保持開放態度。如果聯儲局主席鮑威爾在新聞發布表示下一次加息可能早在7月發生，她認為這將展示當局的鷹派立場。

Uruci指，但若鮑威爾將加息延後至9月，她會認為這將是鴿派訊號。這亦反映在FOMC決策委員中，鴿派陣營佔上風，以及缺乏有力證據支持進一步加息。

她又表示，當局或將下調2023年的失業率預測。當局在3月公布的2023年第四季度的失業率預測為4.5%，而近期失業率曾升至3.7%。她認為，3月的預測過高。下調失業率預測反映FOMC將進一步收緊政策。

她提到，核心個人消費支出或會輕微調高，以反映數據走高。即使FOMC本次會議暫緩加息，預期通脹持續將反映當局的鷹派立場。

另外，她認為聯邦基金利率升至6厘或更高水平的風險較低。過去一年，鑑於勞動力市場流動性較高，薪金通脹升溫，轉工的加薪幅度則更高。不過，隨着離職人數減少，預計薪金通脹將會放緩，並對服務業通脹帶來下行壓力。鑑於核心商品和服務通脹率仍高於長期趨勢，她認為聯儲局今年減息的空間不大。