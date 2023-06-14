嘉信理財：聯儲言論或負面　慎防金融等周期性板塊下挫

美國聯儲局將於本港時間周四(15日)公布議息結果，嘉信理財理財顧問林長傑表示，儘管加拿大於上周意外加息，市場仍然預期聯儲局是次將會暫停加息。

他指，聯儲局很可能會繼續其「加息然後維持息率高企」的策略來壓抑通脹。今年下半年，聯儲局已經暗示很可能會維持利率不變，只有在通脹持續的情況下才會逐步加息。貨幣政策轉為逐步緊縮，反映當局對政策見效的信心有所增加。然而，聯儲局在通脹接近其2%的目標之前，都不太可能轉向減息。若然經濟陷入衰退或金融體系穩定再次出現問題，貨幣政策才有可能轉向寬鬆。

他建議，投資者應該為是次議息決定後可能出現的鷹派言論作好準備。假如聯儲局決定暫停加息，其聲明或聯儲局主席鮑威爾在會後的新聞發布會上，或會使用一些措詞以消除市場對減息可能緊隨暫停加息之後的期望。

他提到，即使金融業內近日正在討論經濟有可能「軟着陸」，但市場仍繼續擔憂利率有機會引致經濟衰退。金融、材料和工業等周期性板塊於上周出現復甦迹象，可能是受惠於市場對減息的期望，但如果與議息相關的「聯儲局言論」持負面論調，上述板塊或會受挫。

林提醒，該行已多次看到市場在聯儲局的決定和聲明公布後先使趨勢向上，然後在鮑威爾舉行新聞發布會之時出現拋售情況。