財庫局：資金流出港元體系無礙金融及貨幣穩定

財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，亦符合聯匯制度的設計及預期。類似情況在美國上一次於2015至2018年的加息周期亦曾經出現。這類市場活動不會影響香港的金融及貨幣穩定。金管局會繼續持續監察市場運作，至今未發現有異常活動。

他指，流出港元體系的資金在不少情況下只是被兌換成其他貨幣(如美元)，並會繼續留在香港金融體系。事實上，香港銀行體系存款總額大致保持平穩，整體存款自去年3月底至今年3月底增長約1.1%，而銀行體系於香港使用的貸款及墊款總額同期增長0.8%。

他提到流動性方面，香港貨幣基礎超過18,000億港元，當中銀行持有的外匯基金票據及債券超過11,000億港元，為銀行體系流動性提供充足的緩衝。

他認為，香港不需亦無意改變聯匯制度。香港作為國際金融和貿易中心，經濟規模細小而開放，處理大量的國際貿易、跨境直接投資和金融活動，貨幣制度穩定是重要的基礎。聯匯制度自1983年至今實施40年，經歷多次經濟和利息周期，以及多次全球性和區域性的經濟金融危機，一直行之有效。